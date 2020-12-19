Диетолог рассказала, кому вредно пить чай и можно ли его пить детям

Диетолог Инна Зорина рассказала, кому лучше не злоупотреблять чаем, пишет E1.ru. Людей, которым этот напиток (особенно в больших количествах) противопоказан, можно разделить на три группы.

Первая группа —пациенты с заболеваниями ЖКТ. В этом случе обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Из противопоказаний могут быть гастрит и желчно-каменная болезнь.

«Любые чаи вызывают повышенный отток желчи, — говорит Инна Зорина. — Поэтому, если у вас желчно-каменная болезнь, язва желудка, язва 12-перстной кишки и другие классические заболевания ЖКТ, лучше проконсультироваться со специалистом».

Отказаться от черного и крепкого зеленого чая специалист советует больным с атеросклерозом и гипертонией. Это связано с теофиллином и кофеином, которые возбуждают центральную нервную систему. Когда кора головного мозга приходит в состояние возбуждения, кровеносные сосуды сужаются, что может привести к образованию тромбов в мозгу.

Еще одна группа — страдающие бессонницей. Здесь в дело вступает возбуждающее действие кофеина. Иногда достаточно даже одной чашки чая на ночь глядя, чтобы головной мозг начал активно работать, пульс участился, а вы не смогли заснуть.

Чтобы не нарушить засыпание, эксперты советуют закончить чаепитие за пару часов до сна, а пожилым людям вообще отказаться от чая во второй половине дня.

Считается, что чай также вреден детям, но оснований для подобных опасений нет. В умеренном количестве чай детям даже полезен — в нем содержатся фенольные производные, цинк, фтор и другие вещества, необходимые для развития детского организма. Оптимальная суточная норма чая для детей — две-три чашки некрепкого напитка.