Диетолог рассказала о сырах, опасных для здоровья

По мнению экспертов, наибольшее количество противопоказаний имеют рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью.

«Сыры с плесенью нежелательно употреблять беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта, например, имеющим склонности к метеоризмам или вздутиям живота. Считается, что данные сыры могут выделять токсичные вещества», — поясняет врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова.

Сыры с плесенью представляют опасность и тем, что могут спровоцировать развитие листериоза — инфекции, которую вызывают бактерии листерии, пишет «АиФ».

По словам врача, остальные виды сыров можно есть всем, но в разумном количестве. В частности, диетолог рекомендует употреблять в очень ограниченном количестве сыры, которые созревают и хранятся в рассоле.

К таким сырам относят сулугуни и брынзу, пишет severpost.ru. Рассольные сыры нередко содержат много соли и имеют острый вкус. Специалист считает допустимой ежедневную норму в 30−40 граммов этих сыров.