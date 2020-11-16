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Здоровье

Диетолог рассказала, почему иногда хочется «съесть что-нибудь сладенькое»

Навязчивое желание съесть что-то сладкое у многих возникает нередко. Нужно ли с этим бороться и откуда оно вообще берется, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.

Шоколад.
Шоколад.
Открытые источники.

В погоне за красивым телом многие переходят на здоровый образ жизни и правильное питание. Однако полностью исключить сладости из рациона не всегда удается.

Если вам захотелось торт, съешьте его и возвращайтесь к обычной жизни. Главное, не нужно зацикливаться, что это срыв, уверена врач.

«Человек должен себя баловать и не чувствовать себя суперменом, нужно балансировать. Иногда срывы бывают полезнее, чем жесткие ограничения. Если человеку некомфортно, он все равно сорвется», — сказала Соломатина.

Другое дело, когда появляется бесконечное желание сладкого. Причина может быть как на физическом, так и на психологическом уровне. Например, человеку может не хватать каких-то элементов.

«Прежде всего, это может быть нехватка хрома, магния, витаминов группы B. Хром можно получить в виде добавок, он содержится в мясе, в морепродуктах. Магний — в гречке, в зеленых овощах, в семечках. Витамины группы B — это мясо, сложные углеводы, цельнозерновой хлеб, крупы», — отметила диетолог.

Также причиной может стать стресс или нехватка энергии, добавила врач-диетолог.

«Это может быть развод, болезнь близких, или человек не может получить гормоны удовольствия, которые получал от чего-то: не может заниматься хобби, перестал заниматься спортом, ушел на пенсию. Причина может быть в редком питании, или, например, человек поздно ложится, недосыпает. Это может быть и скрытая инфекция», — подчеркнула Соломатина.

С приходом зимы человеку часто не хватает энергии и хочется согреться. Справиться с этим помогает что-то жирное, сладкое, тягучее, добавила врач.

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