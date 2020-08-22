Диетолог рассказала, почему нельзя есть на завтрак только кашу

Каша на завтрак заряжает энергией, однако одна лишь она вредна для организма. Доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия рассказала, что нужно добавить в утреннее меню, пишет РИА Новости.

Каша дает быстрое насыщение, что очень важно в утренней спешке. Но есть одно но. Такой завтрак нельзя назвать сбалансированным. Каша — это одни углеводы, а любой прием пищи должен включать в себя не только их, но еще и белки с жирами.

«Каша — это совсем не плохо, но к ней должны идти, например, сыр, яйцо или что-то еще, чтобы был белок, — говорит Чигия. — Важно, чтобы была клетчатка — овощи или фрукты. Завтрак должен быть достаточно плотным, 30% от рациона, поэтому это может быть, условно, салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром, может быть какое-то мясное блюдо».

Диетолог советует готовить каши на молоке, поскольку в зерновых продуктах белки не усваиваются, потому что не сбалансированы по аминокислотному составу. Там не хватает лизина, а раз лизина мало, все другое не усваивается.

Чтобы белки из зерновых усваивались, каши нужно готовить на молоке, где лизина в избытке. Или делать кашу с творогом.