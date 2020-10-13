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Здоровье

Диетолог рассказала, почему вредно запивать водой еду

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала, что пить воду во время еды вредно для организма, пишет РИА «Новости».

Стакан воды
Стакан воды
СС0

Диетолог напомнила, что во время употребления пищи у человека выделяется слюна. В ней много ферментов, которые убивают опасные бактерии и расщепляют углеводы и вещества.

«В том случае, если вы запили еду, вы быстро проглатываете пищевой комок, не разжевывая его. Это дает дополнительную нагрузку на желудок, а также слюна не будет выполнять своих функций», — объяснила Кононенко.

Врач также отметила, что пищу нужно тщательно пережевывать, прежде чем проглотить. И только после этого можно выпить воду.

Специалист порекомендовала пить воду за 30 минут до еды. И лучше, если она будет не кипяченая, а щелочная.

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