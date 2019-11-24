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Здоровье

Диетологи назвали продукты, снижающие тестостерон у мужчин

Спиртные напитки могут снижать уровень этого гормона у мужчин, но при этом повышать его у женщин. Также на мужском здоровье может негативно сказываться употребление хлеба, выпечки и десертов, пишет «Российская газета».

Торт.
Торт.
unsplash.com

Соевые продукты, влияние которых пока не изучено до конца, содержат фитоэстрогены, которые способны воздействовать на организм мужчины аналогично женским гормонам эстрогенам.

Понизить уровень тестостерона могут молочные продукты, особенно в том случае, если в коровьем молоке содержатся синтетические или природные гормоны. Уровень эстрогена в коровьем молоке повышает та же соя, идущая на корм скоту.

Неблагоприятно влиять на уровень тестостерона могут и употребляемые в пищу трансжиры.

Также в качестве факторов, понижающих тестостерон в организме мужчины, называются старение, малоподвижный образ жизни, употребление наркотиков, марихуаны и табака, диабет и тучность.

Чтобы повысить уровень тестостерона естественным путем, специалисты рекомендуют регулярно тренироваться, соблюдать сбалансированную диету со свежими и здоровыми продуктами, следить за весом и высыпаться каждую ночь.

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