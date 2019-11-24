Диетологи назвали продукты, снижающие тестостерон у мужчин

Соевые продукты, влияние которых пока не изучено до конца, содержат фитоэстрогены, которые способны воздействовать на организм мужчины аналогично женским гормонам эстрогенам.
Понизить уровень тестостерона могут молочные продукты, особенно в том случае, если в коровьем молоке содержатся синтетические или природные гормоны. Уровень эстрогена в коровьем молоке повышает та же соя, идущая на корм скоту.
Неблагоприятно влиять на уровень тестостерона могут и употребляемые в пищу трансжиры.
Также в качестве факторов, понижающих тестостерон в организме мужчины, называются старение, малоподвижный образ жизни, употребление наркотиков, марихуаны и табака, диабет и тучность.
Чтобы повысить уровень тестостерона естественным путем, специалисты рекомендуют регулярно тренироваться, соблюдать сбалансированную диету со свежими и здоровыми продуктами, следить за весом и высыпаться каждую ночь.