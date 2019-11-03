Диетологи рассказали, какие продукты укрепляют иммунитет

«Многие считают, что цитрусовые — это чемпионы по витамину С, на самом деле это не так, гораздо больше витамина С содержится в болгарском перце или в квашеной капусте. В них в 10 раз больше витамина С, чем в апельсинах. Если вы любите апельсины это прекрасно, но, если у человека повышенная кислотность или по каким-то причинам апельсины недоступны, то квашеная капуста выигрывает», — рассказал информационному агентству врач-диетолог Сергей Обложко.
Еще один врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что квашенная капуста — это натуральный прибиотик для кишечника, который способен поддержать его микрофлору.
«Люди, имеющие склонность к высокой гипертонии, избыточному весу, могут есть такую капусту без использования соли, есть немало таких рецептов, с добавлением брусники, клюквы, которые позволяют получить квашеные продукты», — сказала она.
По ее мнению, недостаток витамина С в организме также могут восполнить темно-зеленые овощи и зелень: шпинат, петрушка, морковь и брокколи.