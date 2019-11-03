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Здоровье

Диетологи рассказали, какие продукты укрепляют иммунитет

Укрепить иммунитет в холодный сезон помогает витамин С, утверждают диетологи. В большом количестве он содержится не в цитрусовых, а в квашенной капусте и болгарском перце, пишут РИА Новости.

Капуста
Капуста
СС0

«Многие считают, что цитрусовые — это чемпионы по витамину С, на самом деле это не так, гораздо больше витамина С содержится в болгарском перце или в квашеной капусте. В них в 10 раз больше витамина С, чем в апельсинах. Если вы любите апельсины это прекрасно, но, если у человека повышенная кислотность или по каким-то причинам апельсины недоступны, то квашеная капуста выигрывает», — рассказал информационному агентству врач-диетолог Сергей Обложко.

Еще один врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что квашенная капуста — это натуральный прибиотик для кишечника, который способен поддержать его микрофлору.

«Люди, имеющие склонность к высокой гипертонии, избыточному весу, могут есть такую капусту без использования соли, есть немало таких рецептов, с добавлением брусники, клюквы, которые позволяют получить квашеные продукты», — сказала она.

По ее мнению, недостаток витамина С в организме также могут восполнить темно-зеленые овощи и зелень: шпинат, петрушка, морковь и брокколи.

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