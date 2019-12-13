Диетологи назвали главный напиток на новогоднем столе

Диетологи предлагают сделать воду главным напитком на столе в новогоднюю ночь, об этом сообщило РИА «Новости».

Вода обеспечивает детоксикацию организма и способствует очищению желудочно-кишечного тракта, рассказала врач персонифицированной медицины Маргарита Королева.

Чтобы не отравиться алкоголем, диетологи советуют не понижать градус, не смешивать напитки. В идеале стоит выпить один-два бокала шампанского или сухого вина.

Из еды они рекомендуют поставить на стол много салатов из свежих овощей, заправленных легкими соусами — оливковым маслом или низкокалорийным майонезом. А в селедке под шубой предлагают смешать картофель с кабачками, чтобы снизить калорийность блюда.

Лучше отказаться от жирного мяса и выбрать постные сорта либо рыбу, считают эксперты. Десерт же рекомендуется оставить на утро.