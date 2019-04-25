Диетологи рассказали, почему россияне стремительно толстеют

За последние восемь лет людей с избыточным весом в России стало два раза больше, пишет газета «Известия». Диетологи назвали причины, из-за которых стремительно растет количество россиян с ожирением.

По мнению врача-диетолога Алексея Ковалькова, рост ожирения происходит в тех странах, в которых падает уровень жизни населения. «Люди переключаются на самые дешевые продукты, которые содержат углеводы (каши, макароны), и доступные жиры в виде молока, молочных продуктов, которые на самом деле не являются очень полезными. Белковые продукты уходят на второй план, и в связи с этим возникает масса заболеваний», — отметил эксперт.

Одна из проблем связана с профилактикой, ведь даже диспансеризацию невозможно пройти за один день, люди не готовы тратить два-три дня на обход всех врачей.

Также Ковальков выделяет такую проблему, как недостаточная пропаганда здорового питания — есть много каналов о кулинарии, но очень мало о правильной еде.

К причине ожирения специалисты относят и то, что не все люди воспринимают свои лишние килограммы как проблему, но это до поры до времени.