Диетологи рассказали, сколько овощей и фруктов нужно есть ежедневно, чтобы быть здоровым

Чтобы жить в свое удовольствие и не страдать от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, нужно придерживаться правильного питания, считают американские ученые. Они разработали свои рекомендации, которые подойдут каждому.

Для поддержания здоровья и долголетия нужно придерживаться схемы «пять в день»: то есть употреблять две порции фруктов и три порции овощей ежедневно, пишет РИА «Новости».

«Эта комбинация, вероятно, дает наибольшую пользу с точки зрения профилактики серьезных хронических заболеваний и относительно достижима для населения. Это примерно совпадает с текущими диетическими рекомендациями Американской кардиологической ассоциации, хотя потребители получают из разных источников противоречивые сообщения о том, что определяет оптимальное ежедневное потребление фруктов и овощей», — говорят американские диетологи.

Участники эксперимента, которые придерживались формулы «пять в день» имели на 13 процентов меньший риск смерти от всех причин и на 12 процентов ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, включая болезни сердца и инсульт.

Также ученые отметили снижение на десять процентов риска смерти от рака и на 35 процентов — от респираторных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких.

Но не все овощи и фрукты одинаково полезны. Так, крахмалистые овощи, такие как картофель, горох и кукуруза, а также фруктовые соки не снижают риск смерти от всех причин или конкретных хронических заболеваний.

Самыми полезными продуктами оказались зеленые листовые овощи, включая шпинат, салат и капусту, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые, ягоды и морковь.