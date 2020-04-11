Диетологи разработали спецрацион для самоизолированных

Минздрав разработал специальный рацион для тех, кто находится в режиме самоизоляции или на карантине в домашних условиях, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава профессор Виктор Тутельян, пишет РИА Новости .

Важно защитить организм от коронавируса изнутри, обеспечить его полноценным питанием, особенно в этой стрессовой ситуации, отметил академик РАН.

Новый семидневный рацион будет включать традиционные продукты, комплекс витаминов и минералов, а также специализированные обогащенные продукты со сниженной калорийностью.

Скоро меню появится в общем доступе, пишет bfm.ru.

Тутельян также рекомендовал не забывать о физической активности в домашних условиях — отжиматься, приседать, поднимать нижние конечности.