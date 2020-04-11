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Здоровье

Диетологи разработали спецрацион для самоизолированных

Минздрав разработал специальный рацион для тех, кто находится в режиме самоизоляции или на карантине в домашних условиях, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава профессор Виктор Тутельян, пишет РИА Новости.

Мясо.
Мясо.
СС0

Важно защитить организм от коронавируса изнутри, обеспечить его полноценным питанием, особенно в этой стрессовой ситуации, отметил академик РАН.

Новый семидневный рацион будет включать традиционные продукты, комплекс витаминов и минералов, а также специализированные обогащенные продукты со сниженной калорийностью.

Скоро меню появится в общем доступе, пишет bfm.ru.

Тутельян также рекомендовал не забывать о физической активности в домашних условиях — отжиматься, приседать, поднимать нижние конечности.

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