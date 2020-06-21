Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 июня 17°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

+72. Динамика COVID-19 в Алтайском крае остается «стабильной»

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 72 заболевших коронавирусом нового типа, выздоровело 12 пациентов, скончались 3 человека, сообщает оперштаб.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

21 июня в Алтайском крае зарегистрировано 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул — 29 человек, Бийск — 15, Алейск — 4, Бийский район — 4, Зональный район — 3, Первомайский район — 3, Залесовский район — 2, Ребрихинский район — 2, Рубцовск — 2, Тальменский район — 2, Целинный район — 2, Заринск — 1, Рубцовский район — 1, Смоленский район — 1, Шипуновский район — 1.

Тяжелобольных — 48, на аппарате ИВЛ- 18.

За сутки зарегистрировано три смертельных случая, которые определены как иные причины смерти. Всего скончались — 55 взрослых, в том числе 28 случаев от COVID-19, 24 случаев — иные причины смерти. 3 случая находятся на экспертизе.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3298 человек, в том числе 342 ребенка до 17 лет включительно.

На 21 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции — 808 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 30868 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 167880 человека.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость