+72. Динамика COVID-19 в Алтайском крае остается «стабильной»

21 июня в Алтайском крае зарегистрировано 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул — 29 человек, Бийск — 15, Алейск — 4, Бийский район — 4, Зональный район — 3, Первомайский район — 3, Залесовский район — 2, Ребрихинский район — 2, Рубцовск — 2, Тальменский район — 2, Целинный район — 2, Заринск — 1, Рубцовский район — 1, Смоленский район — 1, Шипуновский район — 1.

Тяжелобольных — 48, на аппарате ИВЛ- 18.

За сутки зарегистрировано три смертельных случая, которые определены как иные причины смерти. Всего скончались — 55 взрослых, в том числе 28 случаев от COVID-19, 24 случаев — иные причины смерти. 3 случая находятся на экспертизе.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3298 человек, в том числе 342 ребенка до 17 лет включительно.

На 21 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции — 808 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 30868 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 167880 человека.