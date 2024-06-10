Многие мечтают о стройном теле. Когда лишние килограммы уходят, начинают возникать мысли о рельефности и спортивности тела, для которого необходим белок. Altapress.ru рассказывает о продуктах, которые содержат большое количество белка.

Белок — это незаменимый строительный материал для организма. Он нужен не только для набора мышц, но и для ногтей, кожи и волос. Так же белок помогает восстановиться после полученных травм. Помимо протеина, его можно получить и из обычного дневного рациона.

Сыр

Один из быстрых и действенных перекусов, который хорошо насыщает. Сыр богат белком и полезными жирами. Увеличить мышечную массу помогают содержащиеся в продукте аминокислоты и протеин. Помимо всего прочего, сыр улучшает метаболизм. Эксперты советуют употреблять сыр вместе со спаржей.

Куриная грудка

Этот продукт — один из рекордсменов по количеству белка. В порции 85 граммов содержится около 26,7 граммов высококачественного белка. Так же грудка помогает выдерживать серьезные физические нагрузки.

Гречка

Небольшая порция гречки может содержать в себе около 6 грамм белка, а так же клетчатки и сложных углеводов. Эта крупа настоящий кладезь витаминов и минералов, кроме того, она может стать отличным гарниром к грудке.

Яйца

Белки яиц состоят из аминокислот, а так же аминокислоту лейцина, которая важна для набора мышечной массы. Так же яйца богаты витамином В.

Несладкий йогурт

Греческий йогурт содержит примерно вдвое больше белка, чем обычный сладкий йогурт с добавками. Можно употреблять йогурт без сахара после тренировки или перед сном, чтобы обеспечить организм комбинацией быстро и медленно усваиваемых белков.

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