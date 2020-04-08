76 дней изоляции: китайские власти разрешили выезд из города-эпицентра коронавируса

Китайские власти открыли выезд из Уханя, город оставался на изоляции 76 дней. Отсюда началась пандемия COVID-19, сообщает The New York Times.

Кроме открытия дорог власти распорядились запустить и железнодорожное сообщение. По данным aa.com на 8 апреля из города уже забронировано более 55 тыс. билетов.

За последние сутки

В Китае за последние сутки от коронавируса умерли два человека, количество заразившихся людей, прибывших из-за границы, увеличилось на 59, до 1042 человек, сообщает ТАСС.

Данные Госкомитета

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за время распространения вируса в стране выздоровели 94,4% инфицированных. Число заразившихся составило более 81,8 тыс., официальный показатель смертности от заболевания — 4%, умерли более 3,3 тыс. человек. На данный момент в Китае насчитывается 1190 инфицированных.

Учет

С 1 апреля в КНР учитывают носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания. За минувшие сутки было зарегистрировано 30 подобных случаев, всего выявлено 1033 инфицированных.

«Привоз» из-за рубежа

В КНР почти отсутствуют местные случаи заражения, большинство инфицированных — это китайские граждане, прибывшие из-за рубежа.

С 28 марта граница временно закрыта для иностранцев.

Меры безопасности

Чтобы не допустить второй волны заболевания, власти сохраняют повышенные меры безопасности, в стране действуют правила, регламентирующие поведение жителей в общественных местах, пишет polit.ru.

Китайские власти зафиксировали вспышку неизвестной болезни впоследствии присвоено название COVID-19 в конце декабря 2019 года в городе Ухань.

О том, что коронавирус нового типа начал передаваться между людьми, врачи сообщили 20 января 2020 года.