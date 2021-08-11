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Здоровье

До смертельного исхода. Что известно о новом штамме COVID-19

Новый штамм коронавируса выявили в Нью-Йорке. Рассказываем, чем опасен обнаруженный тип вируса и дойдет ли он до России.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Новый штамм COVID-19 назвали «Йота». Об этом сообщает внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Урала Сергей Токарев.

1 Чем опасен «Йота»?

Выявленный ковидный штамм может быть смертельно опасным. Летальность «Йота» достигает 82%.

Особому риску подвержены люди до 45 лет, ссылаются Известия на Токарева.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Отмечается, что штамм передается быстрее других на 25%. Кроме того, он — более патогенный и зачастую «ускользает» от иммунного ответа.

2 «Злой» штамм грозит России?

Пока медики не говорят об этом.

Они обсуждают трансформацию новой коронавирусной инфекции и возможную эволюцию малоизученного «Йоты». Точной информации при этом мало.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

«Сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда доля штамма начнет очень быстро расти. Если растет, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов», — объяснил иммунолог Николай Крючков.

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