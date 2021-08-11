До смертельного исхода. Что известно о новом штамме COVID-19

2 «Злой» штамм грозит России?

Пока медики не говорят об этом.

Они обсуждают трансформацию новой коронавирусной инфекции и возможную эволюцию малоизученного «Йоты». Точной информации при этом мало.

Коронавирус. Медицина. Анализы. CC0

«Сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда доля штамма начнет очень быстро расти. Если растет, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов», — объяснил иммунолог Николай Крючков.