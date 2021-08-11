До смертельного исхода. Что известно о новом штамме COVID-19

Новый штамм COVID-19 назвали «Йота». Об этом сообщает внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Урала Сергей Токарев.
Выявленный ковидный штамм может быть смертельно опасным. Летальность «Йота» достигает 82%.
Особому риску подвержены люди до 45 лет, ссылаются Известия на Токарева.
Отмечается, что штамм передается быстрее других на 25%. Кроме того, он — более патогенный и зачастую «ускользает» от иммунного ответа.
Пока медики не говорят об этом.
Они обсуждают трансформацию новой коронавирусной инфекции и возможную эволюцию малоизученного «Йоты». Точной информации при этом мало.
«Сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда доля штамма начнет очень быстро расти. Если растет, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов», — объяснил иммунолог Николай Крючков.