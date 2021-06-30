Дочь Пескова высказалась о принудительной вакцинации и боязни прививки от коронавируса

«Принудительная вакцинация действительно нарушает права человека. <… > Я не считаю правильным происходящее: „вакцина или увольнение“, а также тот факт, что прививаться заставляют даже при наличии антител. <…> Я прекрасно понимаю, что у людей низкий уровень доверия к власти, но многие боятся прививаться в принципе (не чем, а делать ли это вообще), из-за недостаточного количества исследований. <…> Многие не могут этого признать, а я попробую: я боюсь. Боюсь, что не сделаю вакцину и лишу себя множества дорог, боюсь, что сделаю и снова заболею, боюсь, что не сделаю и снова заболею. Боюсь за будущую беременность. Честно — боюсь, потому что также как и вы дорожу своим здоровьем. Но нужно принимать решение», — пишет Елизавета.