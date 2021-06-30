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Здоровье

Дочь Пескова высказалась о принудительной вакцинации и боязни прививки от коронавируса

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова заявила на своей странице в Instagram о своем опасении прививаться от коронавируса, сообщил «Дождь».

Елизавета Пескова.
Елизавета Пескова.
instagram.com/stpellegrino

«Принудительная вакцинация действительно нарушает права человека. <… > Я не считаю правильным происходящее: „вакцина или увольнение“, а также тот факт, что прививаться заставляют даже при наличии антител. <…> Я прекрасно понимаю, что у людей низкий уровень доверия к власти, но многие боятся прививаться в принципе (не чем, а делать ли это вообще), из-за недостаточного количества исследований. <…> Многие не могут этого признать, а я попробую: я боюсь. Боюсь, что не сделаю вакцину и лишу себя множества дорог, боюсь, что сделаю и снова заболею, боюсь, что не сделаю и снова заболею. Боюсь за будущую беременность. Честно — боюсь, потому что также как и вы дорожу своим здоровьем. Но нужно принимать решение», — пишет Елизавета.

Елизавета Пескова отметила, что заметка — ее собственные размышления о ситуации и она «не имеет никакого отношения» к профессии ее отца, пишет polit.ru.

Между тем 29 июня стало известно о том, что Кремль отказался от плана вакцинировать все 60% населения. Теперь привить от коронавируса рассчитывают максимум 35% россиян — считается, что доля переболевших также обеспечит достижение коллективного иммунитета.

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