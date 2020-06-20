Доктор Лео Бокерия назвал лучший способ продлить жизнь без медицины

Главный кардиохирург минздрава ФР Лео Бокерия назвал лучший способ продления жизни без медицины. Секрет оказался очень простым.

Лучший способ оздоровления организма — это ходьба, заявил уважаемый доктор в беседе с журналистом РЕН ТВ.

«Было проведено гигантское рандомизированное исследование за океаном, которое установило: люди, которые ходят в неделю два часа, они живут на 7−8 лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни», — сказал специалист.

При этом Бокерия предостерегает людей, долго находившихся на самоизоляции, от резких скачков физической активности.

Если пульс увеличится на 25% необходимо прекратить тренировку или пробежку.

Лео Бокерия — российский кардиохирург, знаменитый ученый, профессор, педагог, академик РАН и РАМН, главный кардиохирург министерства здравоохранения России и единственный российский врач, внесенный в список «100 лучших хирургов мира».