Доктор Мясников назвал вспышку микоплазмы рутинной вещью

Мясников отметил, что микоплазма — постоянный возбудитель внебольничных пневмоний.
При этом заболевание передается воздушно-капельным путем.
Напомним, что в России первые случаи заражения микоплазмой выявили в начале декабря.
Справка
Микоплазменную инфекцию вызывают бактерии микоплазмы. Они поражают все ткани и органы. Возбудитель может долгое время жить внутри человеческого организма, никак не проявляя себя. Однако при ослаблении иммунитета микоплазмы начинают размножаться.
Ранее мы рассказывали, как одна маленькая бактерия может убить все в организме.