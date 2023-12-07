7 декабря
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Здоровье

Магнитные бури в декабре обрушатся на россиян: пик автивности и новогодний геоудар вместо курантов

Сейчас в магнитном поле Земли наблюдается затишье — 7 декабря сила колебаний не превысит 2 баллов.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

А поздним вечером и вовсе "скатится" до 1 балла, указывает "МК". Причем астрофизики пока не прогнозируют мощных вспышек на Солнце.

Шторм

Однако с 18 по 23 декабря сила геоударов достигнет 5 баллов.

Новогодняя ночь

Уже сейчас специалисты спрогнозировали в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024-го мощную магнитную бурю, сообщает "Пятый канал".

На ком сказывается

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Изменения геомагнитного поля больше всего влияют на людей старше 55 лет. От солнечной активности страдают и люди помладше.

Как защититься:

  • снизить физическую активность,
  • есть меньше вредной пищи,
  • пить больше воды.

Немаловажно — в такие дни необходимо высыпаться. Как минимум — 7-8 часов. Поэтому в новогоднюю ночь нужно поспать, хотя бы у телевизора. И не злоупотреблять алкоголем — в такие дни спиртное категорически запрещено.

Телевизоры и самолеты

Бури могут вывести из строя электронную технику на Земле, привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал. Это, естественно, скажется на телевизионной картинке. Возможны спектральные изменения на экране.

Потому песни года и новогодние огоньки могут транслироваться с искажением.

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