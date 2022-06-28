Затяжной геомагнитный шторм продолжает наносить «солнечные удары»

28 июня не закончился геомагнитный шторм , начавшийся еще 24 июня. Геомагнитное поле по-прежнему штормит.

Первая порция солнечного ветра вызвала 3-балльные колебания, пишет vesiskitim.ru.

4-балльные возмущения будут ощущаться с 15:00 до 21:00. После этого времени третья волна принесет колебания на уровне 3 баллов.

По прогнозам, этот геомагнитный шторм будет последним в июне.

Следующие геомагнитный шторм ожидается в период с 8 по 12 июля с пиковым днем бури 10 июля, пишет 9111.ru. В этот день колебания могут достигать значительных 5 баллов.

В мае затяжной геомагнитный шторм обрушился на Алтайский край. В это время сила геомагнитных ударов достигала 5 баллов.

Колебания происходили резко и быстро перешли в мощный шторм.

Здоровье

По мнению специалистов, 60% населения разных стран мира являются метеочувствительными людьми.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.

Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Такие люди испытывают упадок сил, снижение концентрации внимания, поэтому врачи советуют больше отдыхать и высыпаться.

Вспышки на солнце могут оказывать влияние и на психологическое состояние человека.

Интернет

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям и вызвать «интернет-апокалипсис».