Солнечный ветер нанес мощный геомагнитный удар по метеозависимым людям Алтая

Продолжительная геомагнитная буря началась 23 июня и продлится до вечера 26-го.

Согласно прогнозу Gismeteo магнитосфера начала ухудшаться уже в ночь с 22 на 23 июня. Метеозависимые люди почувствовали геомагнитный удар силой в 4 балла, пишет sib.fm.

Пик колебаний магнитосферы придется на 24 июня — уровень магнитной бури достигнет 5 баллов. Высокий уровень возмущения магнитного поля продержится на протяжении всего дня.

Сила солнечного ветра немного ослабнет до уровня 3 балов 25 и 26 июня, а 27 июня магнитосфера войдет в стабильное состояние.

Неделей ранее внезапная магнитная буря обрушилась на Алтайский край. Тогда штиль, который сохранялся в космосе на протяжении последней недели, закончился.

Геоудары по силе были 5 баллов, потом «космос успокоился» до 3 баллов. Но потом вновь сила достигла 5 баллов.

В мае затяжной геомагнитный шторм обрушился на Алтайский край. В это время сила геомагнитных ударов достигала 5 баллов.

Колебания происходили резко и быстро перешли в мощный шторм.

Здоровье

По мнению специалистов, 60% населения разных стран мира являются метеочувствительными людьми.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.

Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Такие люди испытывают упадок сил, снижение концентрации внимания, поэтому врачи советуют больше отдыхать и высыпаться.

Вспышки на солнце могут оказывать влияние и на психологическое состояние человека.

Интернет

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям и вызвать «интернет-апокалипсис».