Затяжной геомагнитный шторм обрушился на Алтайский край

В это время сила геомагнитных ударов достигала 5 баллов.
Колебания происходили резко и быстро перешли в мощный шторм.
Затем три дня будут продолжаться истерические скачки: сила магнитной бури будет меняться от 3 до 4 баллов, пишет pronedra.ru.
К вечеру 28 мая затяжной геомагнитный шторм начнет утихать. Магнитные бури ослабнут до 3 баллов.
24−28 мая 2022 года — самый опасный период для метеопатов. Из-за мощных геомагнитных ударов возникнут неприятные симптомы, влияющие на привычную жизнедеятельность.
По мнению специалистов, 60% населения разных стран мира являются метеочувствительными людьми.
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.
Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям и вызвать «интернет-апокалипсис».