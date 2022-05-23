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Здоровье

Затяжной геомагнитный шторм обрушился на Алтайский край

С ночи 23 мая и 24 мая на Землю обрушился мощный и затяжной геомагнитный шторм.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

В это время сила геомагнитных ударов достигала 5 баллов.

Колебания происходили резко и быстро перешли в мощный шторм.

Затем три дня будут продолжаться истерические скачки: сила магнитной бури будет меняться от 3 до 4 баллов, пишет pronedra.ru.

К вечеру 28 мая затяжной геомагнитный шторм начнет утихать. Магнитные бури ослабнут до 3 баллов.

24−28 мая 2022 года — самый опасный период для метеопатов. Из-за мощных геомагнитных ударов возникнут неприятные симптомы, влияющие на привычную жизнедеятельность.

По мнению специалистов, 60% населения разных стран мира являются метеочувствительными людьми.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.

Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям и вызвать «интернет-апокалипсис».

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