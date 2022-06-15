Внезапная магнитная буря обрушилась на Алтайский край. Расписание геоударов

Первые геомагнитные удары выше 3 баллов начались накануне. 15 июня метеозависимых людей ждет негативное воздействие мощных геомагнитных ударов силой 5 баллов, пишет vesiskitim.ru.
Время возмущений и баллы
С 00:00 до 03:00 геомагнитные колебания были на уровне 4 баллов.
С 03:00 до 18:00 Землю накроет магнитная буря силой в 5 баллов.
После 18:00 ожидается снижение интенсивности геоударов до 4 баллов.
16 июня весь день ожидаются колебания на уровне 4 баллов.
17 июня они примут характер 3-балльных.
18 июня возможно усиление возмущений до 4 баллов.
В мае затяжной геомагнитный шторм обрушился на Алтайский край. В это время сила геомагнитных ударов достигала 5 баллов.
Колебания происходили резко и быстро перешли в мощный шторм.
Кто страдает во время космического шторма
По мнению специалистов, 60% населения разных стран мира являются метеочувствительными людьми.
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.
Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Интернет
Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям и вызвать «интернет-апокалипсис».