11 мая
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Здоровье

Доктор назвал способы улучшить качество жизни после 60 лет

Доктор медицинских наук Джессика Колдуэлл и психотерапевт Кейтлин Хартиган назвали способы улучшить качество жизни после 60 лет, сообщает Eat This, Not That!

Капуста, овощи, продукты.
Капуста, овощи, продукты.
СС0

Важную роль играет пища, подпитывающая мозг.

«У людей, которые питаются правильно, употребляя меньше насыщенных жиров и консервантов и больше фруктов и овощей, как правило, лучше когнитивные или мыслительные результаты с возрастом», — объясняет Колдуэлл.

Врачи сходятся во мнении, что людям в возрасте лучше отказаться от табачных изделий.

По словам Хартиган, продолжительность жизни существенно увеличивается, даже если бросить курить во взрослом возрасте. Отказ от этой вредной привычки помогает избавиться от респираторных заболеваний и улучшить функции легких, пишет Lenta.ru.

Также специалисты рекомендуют регулярно проходить обследование, не допускать развитие заболеваний, избегать незащищенных сексуальных контактов, чтобы избежать инфекций, передающихся половым путем.

Немаловажно найти смысл жизни. По словам врачей, вернуть вторую молодость поможет хобби или занятия, на которые раньше не хватало времени или решимости.

Между тем большинство жителей Алтая оказались довольны своим здоровьем.

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