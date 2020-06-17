Доктор считает ватные палочки и наушники-вкладыши убийцами ушей

Обычные ватные палочки могут быть очень опасны для ушей, рассказал заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы 29 им.Н.Э.Баумана, доктор медицинских наук Михаил Лейзерман в интервью MedPortal.

Изначально ватные палочки предназначались исключительно для косметических целей. Их стали использовать для чистки ушей из-за удобства (гораздо удобнее, чем спичка с ватой), но при этом большинство людей не знает, насколько они опасны.

«Например, человека позвали, он резко повернулся, или споткнулся, или чихнул. Ватная палочка может проникнуть глубоко в ухо и вызвать перфорацию барабанной перепонки. Возникает очень острая боль, и если вовремя не предпринять меры, дырка останется на всю жизнь и будет хронический гнойный отит. Мне приходится раз в неделю, а то и чаще латать барабанные перепонки после ватных палочек», — сообщил доктор.

При этом до появления ватных палочек в широкой продаже такого количества случаев перфорации в его практике не было.

Палочка опасна потому, что она длиннее спички, а ее структура позволяет очень легко скользить.

Также опасны для ушей наушники, особенно «вкладыши». По словам Лейзермана, обычно звук попадает в ухо в рассеянном виде, но в наушниках идет направленной волной в барабанную перепонку, из-за этого она становится дряблой.

Со временем это приводит к снижению слуха и даже тугоухости.

Лучше использовать головные наушники — они менее удобны, но более физиологичны, так как звук в них рассеивается и не бьет в барабанную перепонку, советует доктор.