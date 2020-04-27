Доктор объяснил рост заболеваемости Covid-19 у молодых людей

«Явной тенденции к снижению заболеваемости нет. Тяжесть среди молодых пациентов обусловлена тем, что имеет место поздняя обращаемость», — сказал он.
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, в свою очередь, ранее объяснил рост числа зараженных коронавирусом среди молодежи плохим соблюдением условий самоизоляции, пишет РИА Новости.
По последним данным, в России зафиксировали более 80 тысяч зараженных COVID-19 (большинство — в Москве), из них 778 погибли, 6767 пациентов вылечились.
Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 193 тысяч скончались.