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Здоровье

Доктор объяснил рост заболеваемости Covid-19 у молодых людей

Молодые больные COVID-19 поздно сообщают о своих симптомах, заявил главврач Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Сергей Переходов в эфире телеканала «Россия 1».

Коронавирус.
Коронавирус.
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«Явной тенденции к снижению заболеваемости нет. Тяжесть среди молодых пациентов обусловлена тем, что имеет место поздняя обращаемость», — сказал он.

Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, в свою очередь, ранее объяснил рост числа зараженных коронавирусом среди молодежи плохим соблюдением условий самоизоляции, пишет РИА Новости.

По последним данным, в России зафиксировали более 80 тысяч зараженных COVID-19 (большинство — в Москве), из них 778 погибли, 6767 пациентов вылечились.

Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 193 тысяч скончались.

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