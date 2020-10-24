Доктор оценил необходимость носить маски при минусовой температуре

Эффективность маски при температуре выше или ниже нуля не меняется, считает эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев, пишет портал E1.ru.

«Не знаю, чем работа масок при температуре ниже нуля будет отличаться от работы при температуре выше нуля. Это тот же барьер. Другое дело, что в морозную погоду маска будет покрываться инеем от дыхания, и это может быть некомфортно», — сказал собеседник издания.

Также Александр Соловьев подчеркнул, что маска нужна в помещениях при скоплении людей и в общественном транспорте, а на открытых пространствах носить ее не имеет смысла.

Маску лучше надевать не на улице, а при входе в помещение, чтобы средство защиты не намокало.

Через мокрую ткань труднее дышать, уточняет Соловьев.

«Не думаю, что нужно переживать при этом о том, что создаются условия для развития бактерий. Все бактерии на внутренней стороне маски — те же самые, что живут в верхних дыхательных путях человека, который надел маску. За несколько часов ношения маски ничего не произойдет», — добавил он.

Ранее в Госдуме нашли способ убедить граждан не пренебрегать масками и перчатками.