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Здоровье

Доктор оценил необходимость носить маски при минусовой температуре

Эффективность маски при температуре выше или ниже нуля не меняется, считает эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев, пишет портал E1.ru.

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«Не знаю, чем работа масок при температуре ниже нуля будет отличаться от работы при температуре выше нуля. Это тот же барьер. Другое дело, что в морозную погоду маска будет покрываться инеем от дыхания, и это может быть некомфортно», — сказал собеседник издания.

Также Александр Соловьев подчеркнул, что маска нужна в помещениях при скоплении людей и в общественном транспорте, а на открытых пространствах носить ее не имеет смысла.

Маску лучше надевать не на улице, а при входе в помещение, чтобы средство защиты не намокало.

Через мокрую ткань труднее дышать, уточняет Соловьев.

«Не думаю, что нужно переживать при этом о том, что создаются условия для развития бактерий. Все бактерии на внутренней стороне маски — те же самые, что живут в верхних дыхательных путях человека, который надел маску. За несколько часов ношения маски ничего не произойдет», — добавил он.

Ранее в Госдуме нашли способ убедить граждан не пренебрегать масками и перчатками.

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