21 марта
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Здоровье

Доктор рассказал, почему горячий душ может быть опасным

Если каждый день мыть тело и волосы под горячей водой со множеством гелей, то это не принесет никакой пользы. Об этом рассказала доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Душ, горячая вода.
Душ, горячая вода.
unsplash.com

Прием горячего душа смывает защитный барьер кожи, который препятствует ее обезвоживанию, — пояснила врач.

При этом кожный себум необходим для синтеза витамина D3. Тереть тело мочалками под горячей водой может только навредить.

Горячая вода противопоказана волосам, так как смывает с них натуральные масла. В свою очередь, они становятся ломкими и тусклыми. Также из-за горячего душе может обостриться псориаз и другие кожные заболевания.

Кроме того, тепло может нарушить сон, так как горячая вода мешает естественному охлаждению тела.

По словам врача, не нужно мыться по несколько раз за день, а проблему с запахом пота можно решить частой сменой одежды. Единственное, что нужно обязательно мыть чаще — это руки.

Ранее сообщалось, что врач рассказал, что происходит с организмом человека, когда он улыбается.

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