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Здоровье

Доктор рассказала, почему некоторые люди не болеют ковидом

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала «Российской газете», почему некоторые люди не болеют коронавирусом.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Она отметила — у некоторых людей после повторных контактов с зараженными нет симптомов заболевания и антител, что может говорить о том, что вирус не попал на слизистые оболочки благодаря тому, что они использовали защитные маски и соблюдали социальную дистанцию или своевременно приняли профилактические меры, не дав вирусу закрепиться в организме.

Кроме того, указала Руженцова, человек может сначала заразиться COVID-19, но не заметить этого и переболеть бессимптомно или с легкими проявлениями, позднее у него появляются антитела, которые в течение некоторого времени защищают организм от повторного заражения.

«Такие случаи объясняются хорошей работой иммунной системы, с одной стороны, и небольшим количеством попавшего на слизистые оболочки вируса, с другой», — отметила эксперт.

И добавила, что такое чаще наблюдается у привитых и тех, кто пользуется медицинскими масками и не пренебрегает другими рекомендациями, пишет Газета.Ru.

Руженцова подчеркнула, что снизить вероятность развития заболевания можно, если сразу после контакта прополоскать горло, рот и промыть нос водой или специальным раствором, однако иммунная система срабатывает не всегда и любой стресс, недосыпание, физическая перегрузка, нехватка какого-либо витамина или микроэлемента может в любой момент снизить защитные способности организма.

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