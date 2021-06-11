Доктор Рошаль заявил, что пропаганда вакцинации от ковида идет недоувлетворительно

«Я выскажу свое мнение — оцениваю плохо. Пропаганда вакцинации идет неудовлетворительно. И я больше сторонник усиления ответственности за вакцинацию», — сказал врач.

Бонусы

Последние два месяца власти регионов начали стимулировать прививочную кампанию против коронавируса. В апреле пенсионерам Магаданской области пообещали перечислить по 1 тыс. рублей после полной вакцинации от ковида.

В Екатеринбурге и Омске жителям решили выдавать билеты в цирк за прививку от COVID-19. Под акцию попали те жители, которые ставили прививку в пунктах при цирках, пишет polit.ru.

Пожилым жителям Белгорода пообещали выдать бесплатные талоны на проезд в общественном транспорте за прививку от коронавируса. Акция начала действовать 7 июня.

В Курской области пожилым жителям, которые пройдут вакцинацию против коронавируса, перечислят единовременную выплату в размере 3 тыс. рублей. Деньги получат жители, которые постоянно живут в регионе и поставят первый компонент вакцины до 30 ноября 2021 года. Выплату получат и те, кто уже сделал прививку.