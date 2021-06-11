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Здоровье

Доктор Рошаль заявил, что пропаганда вакцинации от ковида идет недоувлетворительно

Пропаганда вакцинации против коронавируса в России проходит неудовлетворительно, цитирует ТАСС главу Национальной медицинской палаты, сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктора Леонида Рошаля.

Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
СС0

«Я выскажу свое мнение — оцениваю плохо. Пропаганда вакцинации идет неудовлетворительно. И я больше сторонник усиления ответственности за вакцинацию», — сказал врач.

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Последние два месяца власти регионов начали стимулировать прививочную кампанию против коронавируса. В апреле пенсионерам Магаданской области пообещали перечислить по 1 тыс. рублей после полной вакцинации от ковида.

В Екатеринбурге и Омске жителям решили выдавать билеты в цирк за прививку от COVID-19. Под акцию попали те жители, которые ставили прививку в пунктах при цирках, пишет polit.ru.

Пожилым жителям Белгорода пообещали выдать бесплатные талоны на проезд в общественном транспорте за прививку от коронавируса. Акция начала действовать 7 июня.

В Курской области пожилым жителям, которые пройдут вакцинацию против коронавируса, перечислят единовременную выплату в размере 3 тыс. рублей. Деньги получат жители, которые постоянно живут в регионе и поставят первый компонент вакцины до 30 ноября 2021 года. Выплату получат и те, кто уже сделал прививку.

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