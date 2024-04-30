Для подтверждения этой гипотезы ученые исследовали данные около 8 тыс. человек, используя информацию из Национального обследования состояния здоровья и питания. В результате они выяснили, что люди, которые досыпают в выходные, на 38 – 46% реже сталкиваются с депрессивными расстройствами.
Депрессия характеризуется такими симптомами, как постоянное чувство грусти и отсутствие интереса или удовольствия от деятельности. Это состояние может привести к эмоциональным и физическим проблемам, которые снижают способность человека нормально функционировать как на работе, так и дома.
Ранее сообщалось, что найден простой способ увеличить продолжительности жизни.
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