Долгожданная поликлиника в новостройках Барнаула появится на три года позже, чем обещали

Новую большую поликлинику в квартале 2002а в Барнауле, которую обещают жителям новостроек уже несколько лет, теперь планируют построить к 2022 году. На этот год придется и наибольший объем финансирования. Это следует из постановления правительства края, опубликованного 13 июня.

Напомним, первоначально предполагалось, что новая поликлиника на 1 тыс. посещений в смену будет введена в эксплуатацию уже в 2019 году. Однако финансирования не хватило, и после коррекции сроков стало ясно, что в этом году в лучшем случае здание только начнут строить.

Когда и сколько потратят денег?

В постановлении говорится, что в текущем году на эти цели потратят 20 млн рублей, в 2020 и 2021 — по 200 млн, а в 2022 году — 785,7 млн рублей. Итого — 1,2 млрд рублей.

Что уже сделано?

Компания «Алтайгражданпроект» в 2018 году разработала проектно-сметную документацию, которая в апреле 2019 года прошла госэкспертизу. Ранее в региональном минздраве сообщали, что поликлинику начнут строить ориентировочно во втором квартале 2019 года. Но пока аукцион на строительство на сайте госзакупок не значится.

Какой будет поликлиника?

Поликлиника разместится по адресу ул. Лазурная, 46. Еще в начале 2018-го года замминистра здравоохранения края Вера Ушанова рассказывала, что новая поликлиника будет представлять собой 5-этажное здание, рассчитанное на 1 тыс. посещений в смену.

В поликлинике предусмотрены отделения терапии, хирургии, профилактики и реабилитации, неотложной помощи, современная женская консультация, травмпункт, своя лаборатория.

Сюда смогут ходить жители кварталов 2002, 2003, 2003а. Сейчас жители этих микрорайонов ходят в поликлинику в квартал 2007.

Сегодня этот район города остро нуждается в поликлинике. Действующая № 14 «задыхается» от числа пациентов.