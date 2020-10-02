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Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом, сообщил американский лидер в своем микроблоге.

Владимир Путин подарил Дональду Трампу мяч ЧМ-2018.
Владимир Путин подарил Дональду Трампу мяч ЧМ-2018.
kremlin.ru

Тест на наличие инфекции у него и его супруги дал положительный результат.

«Мы немедленно приступим к соблюдению карантина и лечению. Мы преодолеем это вместе!» — написал Трамп.

По сообщениям СМИ, американский президент продолжит работать, несмотря на COVID-19.

Ранее президент США самоизолировался после того, как у одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс обнаружили коронавирус, пишет Lenta.ru. Она сопровождала президента во время поездок на дебаты 29 сентября и на митинг в Миннесоте, который прошел 30 сентября.

3 ноября в США состоятся выборы президента.

Мелания Трамп и Владимир Путин.
Мелания Трамп и Владимир Путин.
kremlin.ru
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