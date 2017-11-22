Зачем нужны доноры спермы и можно ли на этом заработать в Барнауле

Цена вопроса

Сдать сперму как донор можно только в клиниках репродуктивной медицины. Как выяснил altapress.ru, в барнаульском центре "Мать и дитя" сейчас доноры не требуются, но зато они нужны в Новосибирске. Сначала нужно заплатить 600 рублей за спермограмму, которая определит, соответствует ли эякулят донорским показателям. Если результаты анализа соответствуют требованиям, этот образец сразу подвергнут криоконсервации (замораживанию). Потенциальному донору перезвонят и сообщат об этом, после чего можно будет расслабиться на полгода.

Через полгода сперму разморозят и проверят на наличие заболеваний, которые могут не проявляться сразу (например, ВИЧ). Также специалисты посмотрят, насколько снизились показатели качества образца в течение этого срока. Донору придется пройти повторное обследование, которое не должно выявить никаких заболеваний.

Если все в порядке, за сданный материал выплатят 4 тысячи рублей. После этого мужчина может заключить с клиникой долгосрочный договор. Но нужно учесть, что и все последующие образцы оплатят только по истечении 6 месяцев. Компенсация выплачивается не чаще одного раза в квартал. При подсчете суммы компенсации учитываются все криоконсервированные порции спермы.

Пробная криоконсервация и все последующие анализы и консультации врачей для донора бесплатны.

В "Сибирском институте репродукции и генетики человека" подтвердили, что принимают донорскую сперму, но про цену говорить не захотели. Тогда корреспондент altapress.ru пошел на хитрость и попросил знакомого прикинуться донором. У потенциального клиента уточнили возраст и пояснили, что готовы принять сперму 24-летнего мужчины за тысячу рублей. Другие подробности в институте наотрез отказались пояснять.

Жесткие критерии и бонусы

В качестве доноров спермы подходят психически и физически здоровые мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Сдавать эякулят можно до 6 раз в месяц. Донор, заключивший договор с банком спермы, обязуется своевременно проходить все необходимые обследования, вести здоровый образ жизни.

В течение 3-5 дней до сдачи донор должен избегать половых контактов, различных тепловых нагрузок на организм (баня, сауна, горячая ванна), сильных физических и психических нагрузок. Не рекомендуется принимать крепкий алкоголь, злоупотреблять курением. Важную роль играет сбалансированное рациональное питание.

Каждый донор проходит за счет клиники полное медицинское обследование, включая анализы на инфекции, передающиеся половым путем, осмотр и заключение психиатра, и полное генетическое обследование.

У доноров также есть возможность воспользоваться собственной спермой для продолжения рода в случае какой-либо травмы, исключающей отцовство.

Как сдается спермограмма

Получение спермы происходит при помощи мастурбации. Процедура проводится в специальном кабинете, в котором созданы необходимые для этого условия. Эякулят собирают в специальный промаркированный контейнер.

Результат спермограммы готов в тот же день, результат пробной криоконсервации — на следующий день.

Показатели спермы донора должны быть выше среднестатистических значений. Если по результатам спермограммы мужчина не подходит в доноры, это не означает, что у него есть какие-либо проблемы, и это отразится на способности к зачатию. Просто к донорской сперме предъявляются повышенные требования.

Ведь кроме отличных оплодотворяющих свойств, она должна еще должным образом переносить воздействие крайне низких температур (-196°C — температура жидкого азота).

Доноры и отцовство

Донорство спермы происходит анонимно. Персональные данные о доноре, которыми располагают клиники, являются врачебной тайной. Возможность их передачи реципиентам и другим посторонним лицам полностью исключается.

Доноры спермы не берут на себя родительские обязанности по отношению к будущему ребенку.

Пациентам, планирующим воспользоваться донорской спермой, предоставляется только описательный портрет донора: возраст, национальность, рост, вес, образование, цвет волос, глаз, форма лица, лба, носа, группа крови и знак зодиака. Никаких фотографий им не предоставляют.

Вероятность встречи детей, рожденных от одного донора, крайне низка, так как центры ЭКО разных городов обмениваются донорской спермой между собой, чтобы свести такую вероятность к минимуму. Клиники следят за количеством рожденных детей от каждого конкретного донора. Рождение 20 детей от одного мужчины на 800 тысяч населения региона является основанием для прекращения использования спермы этого донора для пациентов данного региона.

Цена вопроса для женщин

Интересно, что женщины, желающие воспользоваться донорской спермой, платят за нее клинике в разы больше, чем получают доноры. Так, использование одной ампулы с донорской спермой в барнаульском центре "Мать и дитя" стоит 10 тысяч рублей. Введение обработанной спермы в полость матки обойдется в 7,5 тысячи рублей. За введение сперматозоида в ооцит (интрацитоплазматическая инъекция в программе ЭКО) придется заплатить 24 тысячи рублей.