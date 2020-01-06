Доноров генетических материалов станут строже проверять после рождения больного ребенка

[seealso=]Минздрав России изучит идею обязательных генетических тестов для доноров перед использованием вспомогательных репродуктивных технологий после случая с зачатием больного ребенка, сообщают РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Борис Менделевич направил главе Минздрава Веронике Скворцовой письмо, в котором попросил инициировать в профессиональном сообществе дискуссию в связи со случаем рождения ребенка с редким генетическим заболеванием после использования донорского материала.

Ответ пришел от первого замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой. В нем говорится, что члены российского общества акушеров-гинекологов и Российской ассоциации репродукции человека обсудят это предложение. После заключения экспертов будет принято решение о целесообразности и необходимости внесения изменений в клинические рекомендации и Порядок в части выявления моногенных заболеваний при использовании ЭКО.

Как пояснил агентству Менделевич, сейчас требования к донорству спермы практически аналогичны требованиям к донорству крови: это сдача базовых анализов на инфекции и на ряд наследственных заболеваний.