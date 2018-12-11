Допинговый скандал в итоге спровоцировал высокий спрос на мельдоний

В сознании россиян постепенно закрепилась формула: российский спорт=мельдоний=сверхдостижения. В результате продажи препарата с января по октябрь 2018 года выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Россияне купили почти 6 млн упаковок на 2,3 млрд рублей.
Портал пишет, что с октября 2017 года мельдоний входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год.
Его рекомендуют людям с больным сердцем, учащимся во время экзаменов, а также тем, чья профессия требует повышенной концентрации внимания. Он улучшает работу сердца и влияет на усвоение организмом кислорода. Однако принимать препарат следует только по назначению врача.