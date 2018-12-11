Допинговый скандал в итоге спровоцировал высокий спрос на мельдоний

В России существенно вырос спрос на препараты с действующим веществом мельдоний. News.ru со ссылкой на экспертов пишет, что это произошло благодаря «рекламе», которую обеспечило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), обвинив российских спортсменов в его употреблении в 2015 году.