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11 декабря
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Здоровье
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Допинговый скандал в итоге спровоцировал высокий спрос на мельдоний

В России существенно вырос спрос на препараты с действующим веществом мельдоний. News.ru со ссылкой на экспертов пишет, что это произошло благодаря «рекламе», которую обеспечило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), обвинив российских спортсменов в его употреблении в 2015 году.

Открытый чемпионат Алтайского края по атлетическому и модельному фитнесу.
Открытый чемпионат Алтайского края по атлетическому и модельному фитнесу.
Ирина Пергаева.

В сознании россиян постепенно закрепилась формула: российский спорт=мельдоний=сверхдостижения. В результате продажи препарата с января по октябрь 2018 года выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Россияне купили почти 6 млн упаковок на 2,3 млрд рублей.

Портал пишет, что с октября 2017 года мельдоний входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год.

Его рекомендуют людям с больным сердцем, учащимся во время экзаменов, а также тем, чья профессия требует повышенной концентрации внимания. Он улучшает работу сердца и влияет на усвоение организмом кислорода. Однако принимать препарат следует только по назначению врача.

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