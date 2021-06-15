Дополнительные моногоспитали развернут на Алтае из-за роста заболеваемости коронавирусом

Дополнительные моногоспитали разворачивают в Республике Алтай на фоне роста заболеваемости COVID-19. Коечный фонд увеличен более чем на 40% - до 245 мест, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Речь об этом шла 15 июня на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое провел глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Региональный руководитель отметил, что общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 17 378 человек, выздоровели 16 835 человек, умерли 284 пациента с COVID-19.

«Наибольший прирост отмечается в Усть-Канском районе, где число заболевших за неделю выросло в четыре раза, и в Улаганском районе — в три раза. Серьезная ситуация сохраняется и в Кош-Агачском районе, на который приходится более 30% всех заболевших за неделю», — отметил Хорохордин.

Врио министра здравоохранения республики Людмила Григоричева сообщила, что на прошлой неделе в регионе на базе двух моногоспиталей было развернуто 150 коек, из-за роста заболеваемости к концу недели их количество увеличено до 180 мест.

На текущей неделе начали работу дополнительные моногоспитали на базе Республиканской больницы на 40 мест и Чойской районной больницы на 25 мест.

Таким образом, в регионе в настоящий момент развернуто 245 коек для больных коронавирусом, из них занято 173. Кроме того, принято решение об открытии моногоспиталя на 24 места на базе Турочакской районной больницы.