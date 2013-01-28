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Здоровье

Дошел до Сибири. Транзитного россиянина отвезли в больницу Улан-Удэ с подозрением на коронавирус

В ночь на 26 января в Забайкалье госпитализировали россиянина с подозрением на заражение коронавирусом, сообщает Министерства здравоохранения Республики Бурятия.

Биологическая защита.
Биологическая защита.
СС0.

36-летний мужчина заболел 21 января, сейчас его забрали в республиканскую инфекционную больницу Улан-Удэ. В Бурятии он оказался проездом. Сообщается, что незадолго до этого он побывал в Азии. Анализы пациента отправили в Новосибирск, результатов ждут сегодня, 27 января.

В минздраве также сообщают что при необходимости в Республике Бурятия будет развернуто 1100 на базе соматических и инфекционных отделений.

Коронавирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. Известно о случаях заражения еще в нескольких странах, в том числе в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде. Предположительно, причиной возникновения коронавируса стали дикие животные.

Согласно последним данным, общее число зараженных в Китае выросло до 2,7 тыс. Жертвами пневмонии, вызванной инфекцией, всего стали 80 человек, пишут «Известия».

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