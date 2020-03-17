Доставайте салфетки. Жители Алтайского края впали в панику из-за дефицита масок

«Нет и не будет»
В Instagram краевого министерства здравоохранения жители пишут, что «масок нет нигде». Читатели altapress.ru говорят, что в дефиците и антисептики для рук.
«Ни в „Губернском лекаре“, ни в „Аптеке № 1“, ни в других аптеках. Какой короновирус? Какие противоэпидемиологические меры? О чем вы? Примитивных масок нет». — пишет один из комментаторов.
Еще десятки комментариев также об этом: «Где маски? Прошла 4 аптеки, масок нет!», «Мы тоже вчера в 14 детской поликлинике не смогли купить. И уже около месяца нет ни в одной аптеке возле дома! Барнаул к эпидемии не готов на все 100%! Даже масок нет», «Масок нет две недели и не будет. Обзвонили все сети по городу. По краю тоже нет».
Некоторые все-таки смогли назвать аптеки, где средства защиты еще остались. Вероятно, и там они скоро закончатся.
Когда завоз
В краевом минздраве признают, что вопрос с масками сложный, но производители стараются ускориться, чтобы возобновить поставки. Власти надеются, что проблема решится в ближайшее время, но когда точно — не уточняют.
«На сегодняшний день в аптечной сети нехватка. Однако, подчеркиваю, все медицинские организации масками обеспечены», — заявила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.
Чиновница также посоветовала без маски не ходить в места массового скопления людей.
«Если все же приходится это делать, то защищайте лицо доступными способами. Например, обычными салфетками», — посоветовала Белоцкая и добавила, что срок «жизни» маски — 2 часа.
Сложная ситуация не только в Алтайском крае. Сообщения о дефиците медицинских масок приходят из разных регионов. Производители ставят в приоритет отгрузку в больницы, а уже потом — в аптеки.
Шейте сами
Жители края советуют друг другу не впадать в истерию, ведь маски можно сделать и самостоятельно.
«Ее (самодельную маску) можно обработать, простирать, проутюжить и пользоваться дальше. А те маски одноразовые, через 2 часа выкидывать!», «Почему все уверены, что маски спасут мир? Нет масок — 8 слоев марли, вот и маска. Причем многоразовая», — советуют пользователи Instagram.
Как сделать маску
- Нужно взять марлевый бинт (или обычную марлю), отмерить примерно 20−30 см и сделать четыре слоя.
- Из еще 20 см разрезанного пополам бинта свернуть полоски трубочками и подготовить завязки.
- Бинт делится на две части, а завязки раскладываются по диагонали.
- Все это накрывается другой частью сверху и прошивается по периметру, оставляя по середине 2−3 см, после чего его нужно вывернуть.
Калужский минздрав снял видеоинструкцию:
Куда жаловаться на дефицит
По вопросам дефицита в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов можно обращаться на бесплатную горячую линию Росздравнадзора 8−800−550−99−03.
По другим вопросам, которые касаются коронавируса, можно обратиться по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: (3852) 66−54−27 — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу — с 09:00 до 12:45.
Перерыв на обед с 12:45 до 13:15. В выходные дни звонки принимают по телефону (3852) 24−32−51 с 09:00 до 15:00.
Телефоны горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае: (3852) 50−30−47, (3852) 50−30−49 — с понедельника по четверг с 08:00 до 17:30, перерыв на обед с 12:45 минут до 13:33.
В выходные дни можно обратиться по телефону (3852) 50−30−43 с 08:00 до 20:00.
Как уже сообщал altapress.ru, в Алтайском крае, по данным на 17 марта, заболевших коронавирусом нет.