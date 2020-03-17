Доставайте салфетки. Жители Алтайского края впали в панику из-за дефицита масок

Жители Алтайского края в соцсетях бьют тревогу из-за отсутствия в аптеках медицинских масок. Люди ставят под сомнение все меры, которые принимают власти, чтобы защитить регион от Covid-19. В краевом минздраве подтвердили — масок нет, но не везде.

«Нет и не будет»

В Instagram краевого министерства здравоохранения жители пишут, что «масок нет нигде». Читатели altapress.ru говорят, что в дефиците и антисептики для рук.

«Ни в „Губернском лекаре“, ни в „Аптеке № 1“, ни в других аптеках. Какой короновирус? Какие противоэпидемиологические меры? О чем вы? Примитивных масок нет». — пишет один из комментаторов.

Еще десятки комментариев также об этом: «Где маски? Прошла 4 аптеки, масок нет!», «Мы тоже вчера в 14 детской поликлинике не смогли купить. И уже около месяца нет ни в одной аптеке возле дома! Барнаул к эпидемии не готов на все 100%! Даже масок нет», «Масок нет две недели и не будет. Обзвонили все сети по городу. По краю тоже нет».

Некоторые все-таки смогли назвать аптеки, где средства защиты еще остались. Вероятно, и там они скоро закончатся.

Когда завоз

В краевом минздраве признают, что вопрос с масками сложный, но производители стараются ускориться, чтобы возобновить поставки. Власти надеются, что проблема решится в ближайшее время, но когда точно — не уточняют.

«На сегодняшний день в аптечной сети нехватка. Однако, подчеркиваю, все медицинские организации масками обеспечены», — заявила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.

Вирус , болезнь. visualhunt.com

Чиновница также посоветовала без маски не ходить в места массового скопления людей.

«Если все же приходится это делать, то защищайте лицо доступными способами. Например, обычными салфетками», — посоветовала Белоцкая и добавила, что срок «жизни» маски — 2 часа.

Сложная ситуация не только в Алтайском крае. Сообщения о дефиците медицинских масок приходят из разных регионов. Производители ставят в приоритет отгрузку в больницы, а уже потом — в аптеки.

Шейте сами

Жители края советуют друг другу не впадать в истерию, ведь маски можно сделать и самостоятельно.

«Ее (самодельную маску) можно обработать, простирать, проутюжить и пользоваться дальше. А те маски одноразовые, через 2 часа выкидывать!», «Почему все уверены, что маски спасут мир? Нет масок — 8 слоев марли, вот и маска. Причем многоразовая», — советуют пользователи Instagram.

Как сделать маску

Нужно взять марлевый бинт ( или обычную марлю), отмерить примерно 20−30 см и сделать четыре слоя.

или обычную марлю), отмерить примерно 20−30 см и сделать четыре слоя. Из еще 20 см разрезанного пополам бинта свернуть полоски трубочками и подготовить завязки.

Бинт делится на две части , а завязки раскладываются по диагонали.

а завязки раскладываются по диагонали. Все это накрывается другой частью сверху и прошивается по периметру , оставляя по середине 2−3 см , после чего его нужно вывернуть.

Калужский минздрав снял видеоинструкцию:

Куда жаловаться на дефицит

По вопросам дефицита в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов можно обращаться на бесплатную горячую линию Росздравнадзора 8−800−550−99−03. Читать далее По другим вопросам, которые касаются коронавируса, можно обратиться по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: (3852) 66−54−27 — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу — с 09:00 до 12:45. Перерыв на обед с 12:45 до 13:15. В выходные дни звонки принимают по телефону (3852) 24−32−51 с 09:00 до 15:00. Телефоны горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае: (3852) 50−30−47, (3852) 50−30−49 — с понедельника по четверг с 08:00 до 17:30, перерыв на обед с 12:45 минут до 13:33. В выходные дни можно обратиться по телефону (3852) 50−30−43 с 08:00 до 20:00.

Как уже сообщал altapress.ru, в Алтайском крае, по данным на 17 марта, заболевших коронавирусом нет.