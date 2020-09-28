«Доверяй, но проверяй»: как витамин D может навредить барнаульцам

В организме этот витамин присутствует в основном в двух формах: D2 поступает с пищей, а D3 образуется в коже под действием УФ-излучения. Основная функция — он помогает «стройматериалам», кальцию и фосфору, всасываться в тонком кишечнике.
Недостаток витамина D вызвать просто — достаточно постоянно носить одежду, полностью закрывающую кожу, либо в избытке пользоваться солнцезащитными средствами. Именно поэтому нехватка «солнечного» витамина бывает даже в жарких районах.
Из-за низкого уровня витамина D организм может начать восполнять нехватку кальция за счет костей. У взрослых это способно обернуться остеопорозом, а у детей — рахитом. Другими словами, кости могут стать ломкими, или мягкими.
Избыток витамина D не менее опасен — высокая концентрация кальция в плазме крови способна сделать ломкими сосуды, печеночную и почечную ткани.
В список «радостей» от отравления витамином входят тошнота, рвота, запоры и анорексия. В основном это происходит от чрезмерного употребления содержащих его препаратов.
Самодиагностика и самолечение — не лучшая идея. Дело в том, что уровень витамина D зависит в том числе от «логистики» организма — например, могут быть проблемы с метаболизмом витамина D из-за заболеваний печени, или нарушение его всасывания из кишечника. По незнанию можно лишь ухудшить свое состояние приемом витамина D.
До 31 октября в отделениях Лаборатории «Гемотест» в Барнауле стоимость исследования на витамин D суммарный снижена до 1290 рублей. Исследование займет 1 день.
Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. О готовности может сообщить бесплатное SMS.
«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру
- Балтийская, 12
- Советская, 7
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.