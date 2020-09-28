«Доверяй, но проверяй»: как витамин D может навредить барнаульцам

Витамин D, прозванный «солнечным», связан с иммунитетом, поддержанием уровня «гормона счастья» серотонина и здоровьем костей и мышц. Несмотря на свой положительный имидж, он не терпит крайностей — вызвать недостаток или избыток витамина D по незнанию довольно легко.

В организме этот витамин присутствует в основном в двух формах: D2 поступает с пищей, а D3 образуется в коже под действием УФ-излучения. Основная функция — он помогает «стройматериалам», кальцию и фосфору, всасываться в тонком кишечнике.

Недостаток витамина D вызвать просто — достаточно постоянно носить одежду, полностью закрывающую кожу, либо в избытке пользоваться солнцезащитными средствами. Именно поэтому нехватка «солнечного» витамина бывает даже в жарких районах.

Из-за низкого уровня витамина D организм может начать восполнять нехватку кальция за счет костей. У взрослых это способно обернуться остеопорозом, а у детей — рахитом. Другими словами, кости могут стать ломкими, или мягкими.

Избыток витамина D не менее опасен — высокая концентрация кальция в плазме крови способна сделать ломкими сосуды, печеночную и почечную ткани.

В список «радостей» от отравления витамином входят тошнота, рвота, запоры и анорексия. В основном это происходит от чрезмерного употребления содержащих его препаратов.

Самодиагностика и самолечение — не лучшая идея. Дело в том, что уровень витамина D зависит в том числе от «логистики» организма — например, могут быть проблемы с метаболизмом витамина D из-за заболеваний печени, или нарушение его всасывания из кишечника. По незнанию можно лишь ухудшить свое состояние приемом витамина D.

До 31 октября в отделениях Лаборатории «Гемотест» в Барнауле стоимость исследования на витамин D суммарный снижена до 1290 рублей. Исследование займет 1 день.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. О готовности может сообщить бесплатное SMS.

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12 Советская , 7

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