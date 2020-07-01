Два Алтая вошли в список неблагополучных регионов по клещевому энцефалиту

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) отмечают, что в этом году рост числа инфицированных клещевым энцефалитом составил 15−20% в пяти регионах страны, пишет РИА Новости.

«Наибольшее число обращений по поводу инфицирования клещевым энцефалитом зарегистрированы на территории Тюменской, Кемеровской, Свердловской областей, Республик Башкортостан и Алтай и превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 15−20%", — рассказали в ВНИИ ГОЧС.

При этом ситц смягчением изоляционных мер по пандемии коронавируса прогнозируется дальнейшее увеличение числа инфицированных, особенно на территории Республики Алтай, Алтайского края и Свердловской области.

Так, за первую неделю июня 723 жителя Алтайского края обратились к медикам с жалобами на присасывание клещей. Всего с начала сезона активности клещей — с 24 марта 2020 года — обратились 7352 человека. При исследовании снятых клещей в 4,8% случаях обнаружен вирус клещевого энцефалита.