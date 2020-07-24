Два российских сенатора заразились COVID-19. Один в тяжелом состоянии

Сенатор Людмила Нарусова сообщила, что накануне, 23 июля, разговаривала с коллегой, сенатором от Калужской области Алексеем Александровым — «он в тяжелом состоянии в больнице».

В этой связи Нарусова заметила, что гости Совета Федерации приходят в верхнюю палату без масок, пишет «Интерфакс».

«И потом мы, сдавшие анализ, садимся с ними в один лифт, они в замкнутом пространстве едут, чихают и кашляют в этом лифте», — сказала сенатор.

Матвиенко в свою очередь ответила, что все гости Совета Федерации обязательно проходят предварительное тестирование — это относится и к членам правительства, и другим участникам мероприятий.