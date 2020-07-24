Два российских сенатора заразились COVID-19. Один в тяжелом состоянии

Сенатор Людмила Нарусова сообщила, что накануне, 23 июля, разговаривала с коллегой, сенатором от Калужской области Алексеем Александровым — «он в тяжелом состоянии в больнице».
В этой связи Нарусова заметила, что гости Совета Федерации приходят в верхнюю палату без масок, пишет «Интерфакс».
«И потом мы, сдавшие анализ, садимся с ними в один лифт, они в замкнутом пространстве едут, чихают и кашляют в этом лифте», — сказала сенатор.
Матвиенко в свою очередь ответила, что все гости Совета Федерации обязательно проходят предварительное тестирование — это относится и к членам правительства, и другим участникам мероприятий.
«Что касается масок, требования общие для всех. Я прошу обратить внимание аппарата на то, чтобы был более строгий контроль за всеми, кто приходит в Совет Федерации. И требование обязательного ношения масок, замечание справедливое», — сказала она.