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Здоровье

Два российских сенатора заразились COVID-19. Один в тяжелом состоянии

Два сенатора отсутствуют на пленарном заседании Совета Федерации из-за коронавируса, сообщила 24 июля спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

Сенатор Людмила Нарусова сообщила, что накануне, 23 июля, разговаривала с коллегой, сенатором от Калужской области Алексеем Александровым — «он в тяжелом состоянии в больнице».

В этой связи Нарусова заметила, что гости Совета Федерации приходят в верхнюю палату без масок, пишет «Интерфакс».

«И потом мы, сдавшие анализ, садимся с ними в один лифт, они в замкнутом пространстве едут, чихают и кашляют в этом лифте», — сказала сенатор.

Матвиенко в свою очередь ответила, что все гости Совета Федерации обязательно проходят предварительное тестирование — это относится и к членам правительства, и другим участникам мероприятий.

«Что касается масок, требования общие для всех. Я прошу обратить внимание аппарата на то, чтобы был более строгий контроль за всеми, кто приходит в Совет Федерации. И требование обязательного ношения масок, замечание справедливое», — сказала она.

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