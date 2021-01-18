Два укола. Как и где вакцинироваться от коронавируса в Алтайском крае

Вакцинация сейчас направлена на людей из группы риска — работников медицины и образования, социальных учреждений. Однако в крае бесплатно вакцинируют всех желающих старше 18 лет, без ограничений.
Группы, подлежащие вакцинации, впоследствии будут гораздо шире, чем первые приоритетные. Сюда попадут госслужащие, сотрудники предприятий с непрерывным циклом производства и так далее — практически все население.
Недавно было получено официальное разрешение на применение вакцины для людей старше 60 лет. Теперь могут привиться и они.
Тех, кто в течение последних шести месяцев переболел COVID-19. Если этот диагноз подтвержден, то прививку ставить не за чем, иммунитет есть и так. Однако по истечении шести месяцев после заболевания привиться все же стоит.
Пока речь не идет о прививках для детей, поскольку заболеваемость среди них низкая, как правило, они просто носители вируса, у которых болезнь протекает бессимптомно.
Для того чтобы сбить заболеваемость, необходимо привить около 550 тыс. человек — почти треть населения Алтайского края (речь идет только о взрослых). Тогда можно будет говорить о хорошей популяционной иммунной прослойке.
Препарат в первую очередь доставляют туда, где заболеваемость самая высокая, — в Барнаул, Бийск, Славгород, Рубцовск. В районах действует зональный принцип: например, вакцину в Заринск или Алейск отправляют для всего Заринского или Алейского медицинского округа. Сейчас с муниципалитетами решают вопрос об организованном подвозе желающих привиться из отдаленных сел.
В отличие от других вакцин «Спутником V» невозможно прививать в фельдшерско-акушерских пунктах. Это связано с жесткими условиями транспортировки и хранения препарата: он должен находиться при температуре -20 градусов в сухом льду в термоконтейнерах.
Всего привиться можно будет в 94 медучреждениях края.
Край не закупает вакцину самостоятельно, она поступает централизованно из федерального Минздрава небольшими траншами. На прошлой неделе получено 3900 доз.
«Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») разработан научно-исследовательским центром им. Н. Ф. Гамалеи на основе аденовируса и гена белка SARS COV-2. Вирус доставляет в клетку генетический материал, но не размножается, после его выведения организм начинает вырабатывать антитела.
Вакцина состоит из двух компонентов. Второй вводится спустя 21 день после первого, устойчивый иммунитет образуется на 21-й день после введения обоих компонентов. Заболеть COVID-19 от самой вакцины невозможно.
Разработка новосибирского исследовательского центра «Вектор» «Эпи-Вак-Корона» в отличие от гамалеевской не содержит в себе даже ослабленных фрагментов коронавируса. Средство создано без использования белка животного происхождения на основе искусственно полученных частиц коронавируса.
В этом смысле препарат можно считать даже более безопасным, это перспективная вакцина в плане чувствительных контингентов, таких как дети, люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями.
Вакцину «Вектора» можно хранить при температуре +2…+8 градусов, так что в использовании она более проста.
Разработчики и той, и другой вакцины гарантируют иммунитет минимум на полгода, поэтому в любом случае придется регулярно проводить ревакцинацию.
Вакцина «Вектора» уже поступила в некоторые регионы России, в Алтайском крае ее еще нет. Эффективность прививок пока сложно оценить и тем более сравнить, ввиду того, что времени от начала иммунизации прошло немного и векторовской вакциной привито слишком малое количество людей.
Вирусы не бывают стабильными и мутируют постоянно. В том числе, например, вирус гриппа. Но благодаря прививкам массовых вспышек заболевания не регистрируется и нет такой смертности.
Прививаться от коронавируса стоит и сейчас, и после. Ежегодно препараты будут меняться в зависимости от новых штаммов, так же как меняются составляющие вакцины от гриппа.
Каждый организм индивидуально переносит прививку. Могут возникнуть побочные реакции:
кратковременное повышение температуры,
- головная боль,
- слабость,
- боль в мышцах и суставах,
- заложенность носа,
- першение в горле,
- сыпь,
- аллергические реакции,
- припухлость в месте введения вакцины.
Однако все это должно пройти в течение одного-двух дней и не становится противопоказанием для второго этапа вакцинации. Пока в Алтайском крае и в России в целом нет каких-либо данных об осложнениях после прививок.
Существуют ограничения при вакцинации:
— признаки ОРВИ,
— обострение хронических заболеваний,
— беременность и период лактации,
— аллергия к компонентам вакцины и тяжелые аллергические реакции,
— возраст младше 18 лет.
За три дня до прививки не стоит принимать алкоголь, это может свести на нет весь эффект. Вакцинироваться от коронавируса можно спустя 30 дней после других прививок.
Перед применением вакцину размораживают в течение 20 минут. Укол ставят в предплечье. Перед процедурой обязателен осмотр врача, который соберет анамнез и примет окончательное решение о введении или невведении вакцины.
Если будет подозрение на COVID-19, у пациента тут же возьмут ПЦР-анализ. Если он окажется положительным, то прививать не будут и отправят на лечение.
После введения вакцины в течение получаса пациент остается в медучреждении под наблюдением врача.
Привитым стоит продолжать соблюдать все меры безопасности: носить маску, чаще мыть руки, социально дистанцироваться. В течение трех дней также стоит ограничить потребление алкоголя, избегать физических перегрузок, отказаться от сауны и бани. Ограничений по питанию нет.
Индивидуальные рекомендации может дать врач на месте прививки.
Записаться на вакцинацию можно через сайт госуслуг и по телефонам:
- городская поликлиника № 1 (Барнаул) — (3852) 56−08−76,
- городская поликлиника № 3 (Барнаул) — (3852) 56−09−36,
- городская поликлиника № 9 (Барнаул) — (3852) 56−00−09,
- городская поликлиника № 14 (Барнаул) — (3852) 56−09−22,
- городская больница № 3 (Барнаул) — (3852) 56−09−79,
- городская больница № 5 (Барнаул) — (3852) 56−09−46 (отделение на ул. Кулагина),
- городская больница № 11 (Барнаул) — (3852) 56−08−78,
- городская больница № 12 (Барнаул) — (3852) 56−08−99,
- Центральная городская больница (Бийск) — (3854) 37−53−39,
- городская больница № 4 (Бийск) — (3854) 25−51−78,
- городская больница № 1 (Рубцовск) — (38557) 53−8-99,
- городская больница № 2 (Рубцовск) — (38557) 91−3-77,
- Заринская ЦРБ — (38595) 42−4-44,
- Алейская ЦРБ — (38553) 21−9-75,
- Каменская ЦРБ — (38584) 2−18−12,
- Новоалтайская городская больница — (38532) 45−4-64,
- Павловская ЦРБ — (38581) 21−1-12,
- Тальменская ЦРБ — (38591) 22−5-97,
- Первомайская ЦРБ им. А. Ф. Воробьева — (38532) 79−6-78, 79−4-39.
Список можно посмотреть на сайте регионального минздрава zdravalt.ru/society-and-us/aktualnye-temy/vaktsinatsiya-dlya-profilaktiki-koronavirusnoy-infektsii-covid-19.php. Он расширяется практически ежедневно.
При вакцинации не действует принцип прикрепления населения к определенному медучреждению. Можно записаться на прививку в ту больницу или поликлинику, где будет удобно пройти процедуру, независимо от места жительства.
Цифра
2 596 рублей стоит одна доза вакцины, состоящая из двух компонентов.