Два укола. Как и где вакцинироваться от коронавируса в Алтайском крае

1 Кого прививают от коронавируса в первую очередь

Вакцинация сейчас направлена на людей из группы риска — работников медицины и образования, социальных учреждений. Однако в крае бесплатно вакцинируют всех желающих старше 18 лет, без ограничений.

Группы, подлежащие вакцинации, впоследствии будут гораздо шире, чем первые приоритетные. Сюда попадут госслужащие, сотрудники предприятий с непрерывным циклом производства и так далее — практически все население.

Недавно было получено официальное разрешение на применение вакцины для людей старше 60 лет. Теперь могут привиться и они.