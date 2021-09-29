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Здоровье

Две разные вакцины от ковида вкололи россиянину

Жителю Нижнего Новгорода сделали прививку от коронавируса разными вакцинами.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
CC0

Первый укол — препаратом «КовиВак», второй — «Спутником V». Теперь в поликлинике идет проверка, сообщает «Интерфакс».

Глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что узнал о происшествии, когда ехал в такси.

Ему позвонила главный врач поликлиники, «в кабинет которой бесцеремонно зашли представили СМИ и начали снимать ради общественного благополучия», пишет министр в своем Instagram. Он отметил, что «попросил максимально открыто и без лишних эмоций дать все нужные комментарии».

«Ошибка, конечно, есть. Но и обстоятельства бывают разные. Не все так однозначно. Мы обязательно спокойно разберемся», — заверил чиновник.

По словам главы регионального минздрава, с пациентом, привитым двумя разными вакцинами, «должно быть все хорошо», пишет bfm.ru. Его взяли «на контроль».

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