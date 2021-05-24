Двойную прививку от коронавируса поставили менее 10% жителей Алтайского края

По данным на 22 мая, в Алтайском крае полностью привиты от новой коронавирусной инфекции инфекции 186 801 человек или около 8% всего населения региона.

Такие данные распространил накануне региональный ЦУР. Темпы вакцинации продолжают оставаться невысокими и в ближайшие месяцы резко не вырастут — первую прививку поставили себе лишь 44 тыс. человек.

Краевые власти, тем не менее, рассчитывают, что ситуация улучшится в связи с тем, что федеральный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» перешел к выпуску 1 млн вакцин в месяц. Об этом объявил генеральный директор центра Ринат Максютов.

Благодаря интенсивному производству вакцины в Алтайский край за последние несколько дней поступило 7 тыс. доз «ЭпиВакКороны». Также в регион поступила внушительная партия второй прививки препаратом «Спутник V» — 290 817 комплектов.

Коронавирус. Анализы. CC0

Краевой минздрав призывает жителей края пройти вакцинацию до наступления осени, чтобы к моменту начала простудных заболеваний в регионе выработался коллективный иммунитет.

Число заболевших в Алтайском крае коронавирусом составляет, по данным на 23 мая, уже 51 159 человек с момента выявления этой инфекции.