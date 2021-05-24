24 мая 19°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Двойную прививку от коронавируса поставили менее 10% жителей Алтайского края

По данным на 22 мая, в Алтайском крае полностью привиты от новой коронавирусной инфекции инфекции 186 801 человек или около 8% всего населения региона.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

Такие данные распространил накануне региональный ЦУР. Темпы вакцинации продолжают оставаться невысокими и в ближайшие месяцы резко не вырастут — первую прививку поставили себе лишь 44 тыс. человек.

Краевые власти, тем не менее, рассчитывают, что ситуация улучшится в связи с тем, что федеральный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» перешел к выпуску 1 млн вакцин в месяц. Об этом объявил генеральный директор центра Ринат Максютов.

Благодаря интенсивному производству вакцины в Алтайский край за последние несколько дней поступило 7 тыс. доз «ЭпиВакКороны». Также в регион поступила внушительная партия второй прививки препаратом «Спутник V» — 290 817 комплектов.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

Краевой минздрав призывает жителей края пройти вакцинацию до наступления осени, чтобы к моменту начала простудных заболеваний в регионе выработался коллективный иммунитет.

Число заболевших в Алтайском крае коронавирусом составляет, по данным на 23 мая, уже 51 159 человек с момента выявления этой инфекции.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость