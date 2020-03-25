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Здоровье

Двух детей с симптомами Covid-19 госпитализировали в Новосибирске

Два ребенка попали в детскую больницу № 3 Новосибирска с подозрением на коронавирус Covid-19.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Они вернулись из Вьетнама и Таиланда с легкими признаками ОРВИ, сообщили в региональном оперативном штабе, пишет nsknews.info.

Накануне с подозрением на коронавирус госпитализировали несовершеннолетнего новосибирца, прилетевшего из Арабских Эмиратов.

На 25 марта в Новосибирской области подтверждено четыре случая COVID-19. В инфекционной больнице № 1 сейчас находятся 48 взрослых с симптомами простуды, недавно прибывших в Россию, в ДГКБ № 3 — семь детей.

Все они в удовлетворительном состоянии. Одного ребенка выписали из стационара.

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