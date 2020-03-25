Двух детей с симптомами Covid-19 госпитализировали в Новосибирске

Они вернулись из Вьетнама и Таиланда с легкими признаками ОРВИ, сообщили в региональном оперативном штабе, пишет nsknews.info.
Накануне с подозрением на коронавирус госпитализировали несовершеннолетнего новосибирца, прилетевшего из Арабских Эмиратов.
На 25 марта в Новосибирской области подтверждено четыре случая COVID-19. В инфекционной больнице № 1 сейчас находятся 48 взрослых с симптомами простуды, недавно прибывших в Россию, в ДГКБ № 3 — семь детей.
Все они в удовлетворительном состоянии. Одного ребенка выписали из стационара.