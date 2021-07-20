Еда и рукопожатия оказались под запретом на участках для голосования

Роспотребнадзор запретил рукопожатия на участках для голосования на выборах.

Также нельзя будет употреблять пищу и напитки, исключение — вода в бутылках, сообщает «Интерфакс».

«Кандидатам и иным участникам избирательного процесса категорически запрещаются рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную физическую дистанцию между ними», — цитирует агентство рекомендации ведомства.

В Роспотребнадзоре посоветовали всем, кто будет работать на выборах в сентябре, заранее пройти вакцинацию от ковида, пишет polit.ru.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября.