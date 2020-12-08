Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 декабря -10°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Эффективность в 97% показала китайская вакцина от коронавируса

Индонезийская фармкомпания Bio Farma оценил эффективность вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac в 97%.

Шприц. Прививка.
Шприц. Прививка.
СС0

«Наша группа, которая проводила клинические испытания на протяжении одного месяца, обнаружила, что промежуточные данные показывают её эффективность до 97%", — цитирует РИА Новости слова представителя Bio Farma Ивана Сетиавана.

Клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса CoronaVac, разработанной специалистами китайской компанией Sinovac Biotech, продемонстрировали ее безопасность и способность создавать быстрый иммунный ответ, пишет News.ru.

В ходе испытаний было установлено, что у добровольцев, которые получили препарат, уровень антител был ниже, чем у переболевших коронавирусом. Однако этого оказалось достаточно для защиты организма от инфекции.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость