Эффективность в 97% показала китайская вакцина от коронавируса

«Наша группа, которая проводила клинические испытания на протяжении одного месяца, обнаружила, что промежуточные данные показывают её эффективность до 97%", — цитирует РИА Новости слова представителя Bio Farma Ивана Сетиавана.

Клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса CoronaVac, разработанной специалистами китайской компанией Sinovac Biotech, продемонстрировали ее безопасность и способность создавать быстрый иммунный ответ, пишет News.ru.

В ходе испытаний было установлено, что у добровольцев, которые получили препарат, уровень антител был ниже, чем у переболевших коронавирусом. Однако этого оказалось достаточно для защиты организма от инфекции.