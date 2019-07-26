Экологическая катастрофа: сибирякам предрекли рост смертности из-за лесных пожаров

Гарь от лесных пожаров, накрывшая сибирские города, может привести к росту смертности, заявил доктор медицинских наук, председатель общественного совета при Росприроднадзоре Борис Ревич.

Эксперт провел параллели с ситуацией 2010 года в Москве — тогда столицу заволокло дымом от природных пожаров на торфянниках.

Тогда от аномальной жары и загрязнения атмосферы зарегистрировали «11 тысяч дополнительных случаев смерти», сообщил ученый.

«Москва вошла в перечень наиболее крупных экологических катастроф в мире», — констатировал медик в комментарии РИА «Новости».

Ревич заявил, что сегодняшняя ситуация сравнима с событиями девятилетней давности в российской столице.

«Тогда антициклон держался 44 дня, поэтому последствия были такими тяжелыми», — указал он.

Однако «ситуация в Москве легла на относительно благополучную экологическую ситуацию в отношении качества воздуха», отметил эксперт. Тогда как в Красноярском крае нынешняя проблема накладывается на уже существующую много лет неблагополучную ситуацию с высоким загрязнением воздуха из-за работающих промышленных предприятий, заявил он.

Опасность для здоровья

Большую опасность для здоровья людей представляет сажа, образующаяся в результате горения. Она является канцерогенным веществом. Наличие сажи в воздухе приводит к возникновению множества заболеваний и осложнений у людей, «которые уже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, и добавляют проблем с органами дыхания», отметил эксперт.

Меры предосторожности

Уменьшить влияние смога от лесных пожаров на здоровье, по словам Ревича, помогут марлевые повязки, защита окон и использование вентиляторов, пишет newdaynews.ru.

Но с марлевыми повязками нужно быть осторожным, поскольку использование их людьми с заболеваниями органов дыхания может только ухудшить самочувствие.

Необходимо отказаться от спортивных тренировок на открытом воздухе.

Петиция

Уже 150 тыс. человек подписали петицию с требованием ввести на всей территории Сибири режим чрезвычайной ситуации.

Площадь пожаров

В общей сложности площадь лесных пожаров в Сибири достигла 1,3 млн гектаров.