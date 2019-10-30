Экономисты предложили оплачивать государству все рецептурные лекарства

Научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Аксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров опубликовали в «Мониторинге РАНХиГС» статью, в которой предложили государству использовать опыт большинства развитых стран и оплачивать гражданам все рецептурные лекарства.

Нынешняя система государству не выгодна, уверены эксперты. Люди либо отказываются от приобретения медикаментов и попадают в более дорогие для бюджета больницы, либо покупают и оказываются за чертой бедности, пишут «Ведомости».

По мнению авторов, в идеале государство должно субсидировать приобретение всех важнейших рецептурных лекарств (а не 20% как сейчас).

Для софинансирования хотя бы 70% медикаментов потребуется 430 млрд руб.

Одним из путей ученые называют возмещение расходов (как это делается во Франции) или включение расходов на лекарства в норматив финансирования поликлиник, что стимулирует врачей более рационально применять препараты.

Лекарства в бутылочках. СС0

Назаров уверен, что реформа поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровень бедности, что позволит достигнуть показателей национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», пишет РБК.

Деньги из бюджета на финансирование рецептурных лекарств найти можно, считает Александра Суслина из Экономической экспертной группы.

Однако необходимо, чтобы за государственный счет при этом не покупались неэффективные лекарства, потому что это повысит расходы, а к улучшению качества жизни не приведет.